ТОП-3 породы котов, которых лучше не брать с собой в путешествия

Коты — одни из самых популярных домашних животных среди украинцев и во всем мире. Объяснение этому достаточно простое — на уход за котами не нужно тратить слишком много времени, питаться они могут всю жизнь сухим кормом (главное, чтобы это был качественный корм, в составе которого есть все необходимые вещества и витамины), а еще они спокойно могут пережить разлуку с хозяином, в отличие от собак, которые будут скучать за вами даже в течение вашего рабочего дня. Последний пункт для многих является самым главным, ведь кота можно оставить дома на время путешествия, попросив кого-то кормить его и убирать за ним туалет. Но если нет возможности оставить на кого-то своего домашнего любимца, то лучше заранее ознакомиться с породами кошек, которым практически противопоказаны путешествия.

Саванна

Кошки этой породы — смесь домашней кошки и сервала. Они отличаются не только невероятной внешностью, но и внушительными габаритами. В среднем саванны весят до 20 кг, поэтому на борт самолета с таким животным вас просто не пустят. Придется перевозить кота в багажном отделении, что является огромным стрессом для любого животного. Более того, некоторые не выдерживают перелета и умирают прямо в багажном отделении.

Чаузи

Эта порода кошек достаточно редкая и стоит очень много денег. Чаузи имеют очень независимый характер и проницательный взгляд. Средний вес животных — от 10 до 15 кг.

Мейн-кун

Также очень габаритные коты, с которыми вас не пустят в салон самолета. Внешне мейн-кун напоминает рысь благодаря кисточками на ушках. Весят эти коты до 13 кг.

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