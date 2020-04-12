Синоптики предупреждают киевлян и жителей Киевщины о надвигающихся заморозках

Синоптики предупреждают киевлян и жителей Киевщины о надвигающихся заморозках

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ночью и завтра, 13 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. В частности, прогнозируются довольно сильные заморозки на поверхности почвы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля в Украине и 13 апреля на Левобережье прогнозируются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) от 0 до -5 градусов Цельсия (II уровень опасности – оранжевый). А ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы от 0до -5 градусов Цельсия (I уровень опасности – желтый).

Согласно сообщению, в Киеве ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) от 0 до -2 градусов Цельсия (II уровень опасности – оранжевый).

По Киевской области ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов Цельсия (II уровень опасности – оранжевый).

Ранее KV сообщала, что сегодня, 12 апреля, в Киеве и Киевской области ожидается пожарная опасность 4 класса. Также высокая пожароопасность ожидается и в понедельник, 13 апреля.

Фото: gtrk.tv


Игорь Бровко, КиевВласть

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