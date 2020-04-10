ТОП-3 непредсказуемых и агрессивных пород собак

ТОП-3 непредсказуемых и агрессивных пород собак, способных напасть даже на хозяина

Собаки этих 3 пород требуют профессионального воспитания и постоянной жесткой дрессировки. Но даже в этом случае, они остаются потенциально опасными даже для знакомых людей, хозяина и членов его семьи. Каких собак лучше не заводить дома, из-за их непредсказуемости и агрессивности?

Волкособ

ТОП-3 непредсказуемых и агрессивных пород собак

Собаки этой породы не просто так внешне очень похожи на громадных волков. В их жилах течет кровь дикого волка. Если волкособ в какой-то момент решит, что хозяин перестал быть для него вожаком, то запросто нападет. Все остальные люди для него потенциальные враги, поэтому доверять собакам этой породы нельзя ни в коем случае.

Ротвейлер

ТОП-3 непредсказуемых и агрессивных пород собак

Особенно опасны ротвейлеры, которые по той или иной причине лишись хозяина. Бездомный пес этой породы может напасть на человека без видимых на то причин. Но это не значит, что можно смело подходить, чтобы поиграть с домашним ротвейлером. Собака эта не так проста, как может показаться на первый взгляд, склонность к агрессии у нее в крови, никто не знает, когда она проявится.

Американский стаффордширский терьер

ТОП-3 непредсказуемых и агрессивных пород собак

Бойцовские породы собак в принципе опасны для людей. Американский стаффордширский терьер нередко нападает на тех, кого давно знает и ранее не проявлял к ним агрессии. В зоне риска и хозяин собаки, поскольку пес может напасть и на него.

Напомним, ранее мы рассказывали вам о 5 самых забавных и игривых породах собак. С таким питомцем никогда не будет скучно и грустно, а депрессия будет обходить стороной ваш дом.


Шевченко Лилия, Тудей

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