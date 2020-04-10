Погода в Киеве и Киевской области: 10 апреля 2020

Погода в Киеве и Киевской области: 10 апреля 2020

В Киеве 10 апреля день будет облачным – с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температура ночью 6…8, днем 11…13.

Белая Церковь: температура ночью 7…9, днем 12…14. В Белой Церкви облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Борисполь: температура ночью 7…9, днем 11…13. Облака в Борисполе уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Бровары: температура ночью 7…9, днем 12…14. Утро и вечер в Броварах будут пасмурными, а днем ожидается непродоложительное прояснение. Без осадков.

Васильков: температура ночью 7…9, днем 12…14. Облака в Василькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Вишневое: температура ночью 7…9, днем 12…14. В этот день в Вишневом облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков.

Вышгород: температура ночью 6…8, днем 11…13. Этот день в Вышгороде будет облачным – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Утром пойдет мелкий дождь. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Ирпень: температура ночью 7…9, днем 12…14. Уже утром небо в Ирпене затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.

Кагарлык: температура ночью 7…9, днем 12…14. В этот день в Кагарлыке облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Обухов: температура ночью 7…9, днем 12…14. Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Обухове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.

Фастов: температура ночью 6…8, днем 12…14.Появившиеся на небе утром облака продержатся в Фастове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Без осадков.

Яготин: температура ночью 6…8, днем 11…13. Облака в Яготине уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается.

Источник: Гидрометцентр Украины, Sinoptik.ua

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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