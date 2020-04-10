ТОП-5 злых и агрессивных пород кошек

Кошки далеко не всегда мягкие и пушистые, среди них много довольно агрессивных и злых пород, которым не нужно целыми днями нежиться в объятиях хозяина и мурлыкать на коленках. Чаще всего такие породы становятся главными в доме и хозяевам нужно четко указывать животному на его место, иначе забот не наберешься. Причина такого поведения котов заключается в их генетических особенностях. Представляем вашему вниманию ТОП-5 пород кошек, которых лучше не заводить, если не хотите иметь в доме хищника.

Бенгальская порода

Кошки этой породы очень умные, и бывают крайне недоброжелательными. Бенгальцы активные и игривые только в тех случаях, когда сами того пожелают. Они не позволяю себя гладить, когда им этого не хочется, и не любят повышенного внимания к себе. Если этим котам лишний раз надоедать, то они могут царапнуть и даже укусить. Дрессировке животное поддается, поэтому воспитанием можете начать заниматься с раннего возраста.

Саванна

Эти коты — потомки африканских хищников сервалов. Если воспитанием этой породы не заниматься, она может быть очень опасной для самих же хозяев и их гостей. Незнакомцев саванна не любит. Поэтому если кошка вас не знает, не старайтесь как-то ее погладить. Внешне кошки всегда будут выглядеть спокойными, но внутри могут быть крайне неудовлетворенными.

Британцы короткошерстные

Кошки британской породы очень свободолюбивы и не любят лишней нежности. Британцы не любят незнакомцев. Если этой кошке что-то не понравится, в бой пойдут когти и зубы. Агрессия у них проявляется на фоне стресса. Особенно эти коты нервничают, когда к ним приближаются дети и начинают их дергать. Вот этого британцы очень не любят. Переезды британцы также переносят очень тяжело.

Мейн-кун

Мейн-куны — своенравные, гордые, неприступные и независимые коты. Они не любят сидеть у хозяина на руках и редко позволяют себя гладить. Если же к ним приставать, то они могут укусить. При этом в одиночестве мейн-куны также не любят оставаться. Внимание котам уделять нужно, но в меру. И любить животное нужно, тогда оно ответит вам взаимностью.

Сиамская кошка

Эти коты агрессивные и злопамятные. Они часто проявляют ревность и могут в любой момент напасть даже на хозяина. Сиамцев нельзя обижать, иначе они обязательно отомстят. Но если найти к животному подход, то кошка станет для вас настоящим другом.

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