Погода в Киеве и Киевской области: 9 апреля 2020

В Киеве 9 апреля тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков. Температура ночью 4…6, днем 17…19.

Белая Церковь: температура ночью 1…3, днем 17…19. Утро в Белой Церкви будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Борисполь: температура ночью 3…5, днем 17…19. В Борисполе утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков.

Бровары: температура ночью 2…4, днем 16…18. Днем и вечером небо в Броварах будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.

Васильков: температура ночью 2…4, днем 16…18. В Василькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.

Вишневое: температура ночью 2…4, днем 16…18. В Вишневом утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Вышгород: температура ночью 4…6, днем 17…19. На смену пасмурному утру в Вышгороде придет ясный день, и облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Ирпень: температура ночью 2…4, днем 16…18. От появившихся до рассвета облаков в Ирпене уже к утру не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. Без осадков.

Кагарлык: температура ночью 2…4, днем 16…18. Днем и вечером небо в Кагарлыке будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.

Обухов: температура ночью 2…4, днем 16…18. В Обухове утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Фастов: температура ночью 2…4, днем 17…19. Весь день небо в Фастове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.

Яготин: температура ночью 2…4, днем 16…18. В Яготине тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.

Источник: Гидрометцентр Украины , Sinoptik.ua

Фото: Pixabay