Блюда из картофеля опасны для здоровья

Блюда из картофеля могут нанести вред женскому организму – предупреждение врачей

Любители картошечки должны держать себя в руках, утверждают врачи. Злоупотребление популярным овощем ведет к развитию тяжелых и неизлечимых недугов!

На самом деле, никто не отрицает безоговорочную пользу картофеля для человеческого организма. Регулярное, но не слишком частое употребление пюре, отварной и запеченной картошечки, рагу и тому подобных блюд позволяют защитить сердечно-сосудистую систему и почки от болезней. Дело в том, что картофель богат калием, без которого эти органы и системы не могут нормально функционировать.

Однако следует учитывать, что чрезмерная любовь к картошке приводит к тяжелым, а порой и необратимым последствиям. Особенно такой рацион опасен для женщин, которые рискуют заболеть сахарным диабетом 2 типа.

Блюда из картофеля опасны для здоровья

Картофель, попадая в организм, вызывает резкое и очень сильное повышение уровня глюкозы в крови, что и становится причиной развития диабета. Особенно, если есть к этому заболеванию предрасположенность.

Медики рекомендуют женщинам, склонным к избыточному весу, свести количество картофельных блюд в своем меню к минимуму. Вместо этого налегайте на каши, бобовые, свежие овощи и фрукты.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему чеснок может нанести вред здоровью. Кто попадает в группу риска, и в каких дозах употреблять овощ?


Шевченко Лилия, Тудей

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