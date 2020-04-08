В Чернобыльской зоне отчуждения возник еще один пожар

В зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества Киевской области возник пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7:00 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС Украины.

Также в сообщении говорится, что по состоянию на 7:00 8 апреля на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения и обязательного отселения между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками.

Отмечается, что всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 253 чел. и 68 ед. техники. 7 апреля авиацией ГСЧС осуществлено 81 сброс (288 тонн воды).

Напомним, что правоохранители заявили о поимке виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Полиция Киевской области утверждает, что 27-летний житель села Раговка Полесского района ради забавы в трех местах поджег мусор и траву, из-за чего и возник масштабный пожар в Зоне отчуждения.