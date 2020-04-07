Площадь пожара в Чернобыльской зоне из-за ветра выросла до 35 га

Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения из-за ветра выросла до 35 га.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Если утром на территории Котовского лесничества горела трава и лесная подстилка на двух участках общей площади около 10,5 га, то к 14:15 в результате порывов ветра огонь распространился на площадь до 35 га.

Верхового горения леса нет.

Пожарные самолеты Ан-32П сбросили 72 тонны воды, к месту пожара дополнительно направлены два вертолета Ми-8.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля. Виновником считается житель соседнего села Раговка.