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2020-04-07
Площадь пожара в Чернобыльской зоне из-за ветра выросла до 35 га
Горит трава и лесная подстилка.
Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения из-за ветра выросла до 35 га.
Об этом говорится на сайте ГосЧС.
Если утром на территории Котовского лесничества горела трава и лесная подстилка на двух участках общей площади около 10,5 га, то к 14:15 в результате порывов ветра огонь распространился на площадь до 35 га.
Верхового горения леса нет.
Пожарные самолеты Ан-32П сбросили 72 тонны воды, к месту пожара дополнительно направлены два вертолета Ми-8.
Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля. Виновником считается житель соседнего села Раговка.