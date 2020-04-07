Спасатели потушили один очаг пожара в Зоне отчуждения, горит еще на 20 га

На данный момент в очаге пожара, в Киеве и прилегающих районах радиационный фон в норме.

Спасатели потушили один очаг пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, еще на 20 га территории продолжается пожар.

Об этом руководитель пресс-службы управления ГосЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила в эфире телеканала "Украина 24".

"Удалось потушить один очаг, как вы сказали, тот, что вблизи села Раговка, там где 5 га. Этот очаг пожара полностью ликвидирован. На данный момент остается очаг тот, что 20 га. Там распространения огня уже нет, пожар локализирован, но на данный момент есть очаги пожара, которые еще не удалось ликвидировать", - цитирует Рубан Интерфакс-Украина.

По ее словам, 20 гектаров - это площадь не "общим фронтом", а новые отдельные очаги пожара, которые обнаруживаются спасателями, и те, которые не потушены с прошлых суток.

Пресс-секретарь областного управления ГосЧС отметила, что на данный момент в очаге пожара, где работают спасатели, превышения радиационного фона нет. В Киеве и прилегающих регионах Киевской области также нет превышения радиационного фона.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне загорелся лес. Для ликвидации возгорания задействовали авиационную технику. 5 апреля, по состоянию на 15:30, пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га.

Утром 6 апреля сообщалось, что спасатели продолжали ликвидацию огня между с. Владимировка и с. Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га.

Полиция задержала поджигателя, из-за которого произошел пожар в зоне отчуждения. 27-летний мужчина сообщил, что поджог траву "ради забавы".