Во вторник в Киеве потеплеет до +16, без осадков

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, в Одесской области до +6 градусов, днем +12…+18 градусов.

Во вторник, 7 апреля, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +14…+16 градусов.