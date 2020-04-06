ТОП-5 пород собак, которые могут нести угрозу жизни человека

Некоторые породы собак абсолютно не приспособлены для городской жизни в квартире и на это у них есть причины. Во-первых, эти собаки достаточно крупных размеров, и в тесной среде им будет некомфортно. Во-вторых, нуждаясь в ежедневных физических нагрузках, эти породы не смогут реализовать все свои потребности, если их выпускать гулять 2 раза в день по полчаса. Кроме того, держать в квартире некоторых собак может быть опасно для жизни, если не знать, как обучать питомца. Представляем вашему вниманию ТОП-5 пород собак, с которыми нужно быть крайне осторожными.

Акита-ину

Эта внешне милая собачка может быть крайне непредсказуемой. Она недоверчиво относится к людям, может быть агрессивной с чужими детьми и другими животными. Акита-ину требует постоянной активности и дрессировки со специалистом, иначе собака станет совершенно неуправляемой. Эта порода подвержена приступам агрессии из-за своего упрямства, а все недовольство собака выражает через голос. Так что будьте готовы к тому, что акита-ину будет частенько лаять и скулить.

Американский питбультерьер

Эта порода требует постоянного внимания со стороны человека и правильного воспитания за питомцем. Без достаточной дрессировки и внимания американский питбультерьер станет для вас проблемой. К детям эти собаки агрессию не проявляют, на счет этого можете быть спокойны. Представителям этой породы с раннего возраста важна социализация, тогда они будут более спокойными и управляемыми.

Английский бульдог

Собаки этой породы будут требовать к себе повышенного внимания. Они с рождения имеют много проблем со здоровьем, и кроме того очень чувствительные к жаре, стрессу и физическим нагрузкам. Если вы не планируете много времени уделять собаке, тогда заведите другую породу. Потому что иначе у вас начнутся проблемы с воспитанием бульдога и его отношение к вам испортится.

Бульмастиф

Этот сторожевой пес может представлять немалую угрозу вам и вашей семье, если не заниматься его воспитанием с самого детства. Иногда бульмастифы нападают на своих хозяев, что заканчивается смертельным исходом. Эти собаки плохо уживаются с другими животными, однако неконтролируемой агрессии они не имеют. Они просто очень бдительные и защищают хозяина, дом и семью ценой собственной жизни.

Веймаранер

Собаки этой охотничьей породы очень активны и подвижны. Они очень плохо переносят одиночество и сильно скучают за хозяевами. Испытывая тревогу, веймаранер начинает нервничать и может становиться агрессивным. Эти собаки очень активны, поэтому идеальное место жительства для них — загородный дом с большой территорией. Если время от времени брать их на охоту, то питомец будет вам очень благодарным.

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