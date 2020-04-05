Пожар в Чернобыльской зоне распространился на 100 га (обновлено)

Пожарные с помощью авиации сбросили на открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 50 тонн воды, пожар потушен. Об этом сообщили в ГосЧС.

"По состоянию на 7:00 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов. Проводится воздушная разведка авиацией ГосЧС", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в пределах нормы. Однако ранее спасатели сообщали, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.

Обновление 10:45. Государственное агентство по управлению зоной отчуждения информирует, что радиационная ситуация на территории, где произошел пожар, не превышает норму.

"С помощью мобильной аспирационной установки были отобраны пробы воздуха в приземном слое атмосферы непосредственно на линии огня и в с. Раговка. Объемная активность 137Cs в приземном слое воздуха в районе пожара на линии огня не превышает значения контрольного уровня. Радиационная ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении ведомства в фейсбук.

Отмечается, что вблизи района пожара расположены три пункта АСКРО. В условиях чрезвычайной ситуации данные с них поступают в диспетчерский пункт раз в 2 минуты.

Обновлено 11:35. И.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что пожарные продолжают бороться с пожаром, возникшим в Чернобыльской зоне. Об этом он написал в фейсбук.

"Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья ", - написал он.

По его словам, в центре пожара радиация выше нормы.

"Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара ", - добавил Фирсов.

Напомним, сообщение о верховом лесном пожаре на территории лесничества возле бывшего села Владимировка поступило в субботу 13:22.

В 14:30 и 14:53 из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.

Всего к тушению пожара привлекли 91 спасателя и 18 единиц техники.