ТОП-5 лучших пород собак для городской жизни

Если вы хотите подобрать собаку для жизни в городе, то советуем остановить свой выбор на конкретных породах. Те питомцы, которым нужно пространство и много свободы, не согласятся жить в маленькой квартире. Вам нужна собака, которая не будет требовать длительных прогулок, сложного ухода и большого расхода энергии. Представляем вашему вниманию ТОП-5 таких пород.

Йоркширский терьер

Эта порода собак плохо переносит поездки, гостиницы и перелёты, поэтому жизнь в квартире для них будет просто идеальной. Именно поэтому йорки остаются одной из самых востребованных пород среди городских жителей. Они очень дружелюбные, общительные, милые и активные. Представители этой породы хорошо поддаются дрессировке. Среди недостатков этих собак — капризность в еде и тщательный уход за шерстью.

Кавалер кинг-чарльз-спаниель

Эта порода собак идеально подходит для условий жизни в небольшой квартире. У нее добрый и покладистый характер, с детьми и другими животными кинг чарльз терьеры уживаются очень хорошо. Эти собаки не любят надолго оставаться в одиночестве, так что идеально подходят для людей, работающих дома, домохозяек и пенсионеров. Если вы уже присутствуете в комнате рядом с питомцем, он будет просто счастлив. Эти собаки умные и все понимают с полуслова.

Мопс

Для общительных людей не найти лучшего компаньона, чем мопса. Эти добрые и весёлые питомцы будут ходить за вами из комнаты в комнату, спать и есть рядом с вами. Они любят сидеть на руках, лежать днями на диване и не особо нуждаются в длительных прогулках, так как очень быстро устают. Среди недостатков этой породы то, что они часто храпят и плохо переносят высокие температуры. Также мопсы сильно линяют, поэтому будьте готовы ухаживать за их шерстью каждый день.

Чихуахуа

Чихуахуа — это декоративная порода собак, которые не займут много места в квартире. Они будут стараться все время быть рядом со своим хозяином. Как правило, эти собаки довольно ревнивые. Они привязываются к человеку и одиночество для них это смертная кара. Их не оставляют одних. За счет своих маленьких размеров эта собака отлично помещается в небольшую сумочку и прекрасно переносит любые переезды. Если у вас нет времени на прогулку с чихуахуа, это не страшно — им достаточно побегать из одной комнаты в другую, а справить нужду они могут на пеленку.

Английский бульдог

Представители этой породы настолько ленивы, что жизнь в квартире для них просто идеальный вариант. Все рядом, и ходить далеко не нужно. Английские бульдоги очень привязываются к семье, в которой живут. Особенно бережное отношение эти собаки проявляют к детям и пожилым людям. Забота об этих собаках не доставит хозяевам особого труда. Раз в неделю следует протирать их шерсть влажным полотенцем, расчёсывать жёсткой щёткой, и следить, чтобы складочки на морде оставались чистыми. Английские бульдоги склонны к ожирению и довольно слюнявы.

Ранее сообщалось, какие породы собак не дадут скучать своим хозяевам во время карантина.