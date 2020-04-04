ТОП-3 породы собак, которые дружат с котами

Наверное, все знают выражение "ругаться, как кошка с собакой". Однако в некоторых случаях этот стереотип не работает, ведь есть породы собак, которые прекрасно ладят с котами и становятся настоящими друзьями. Именно на эти породы мы советуем обратить внимание, если вы хотите завести собаку, но в вашем доме уже есть пушистый "хозяин".

Золотистый ретривер

Собаки этой породы — не только чрезвычайно красивы, но и хорошо уравновешенные и интеллигентные. Кинологи отмечают, что золотистые ретриверы обычно очень хорошо ладят со всеми котами и даже с удовольствием проводят с ними время и играют.

Бишон фризе

Эта порода собак известна во всем мире и особенно славится благодаря своему беззаботному характеру. Этих собак, кажется, невозможно не полюбить, поэтому коты для них тоже не станут проблемой. Они доброжелательны и с радостью воспринимают всех, кто их окружает.

Лабрадор-ретривер

Эти собаки являются отличными питомцами со всех сторон, в том числе и в плане поведения с котами. Если лабрадор не будет думать, что кошка должна стать его добычей, которую он вам принесет, то он без всяких сомнений будет жить с ней.