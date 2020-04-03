В пятницу, 3 апреля, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news898741.html]В пятницу в Киеве до +15, без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news898741.html>В пятницу в Киеве до +15, без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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