В пятницу в Киеве до +15, без осадков

Температура воздуха ночью -1…+1 градус.

В пятницу в Киеве до +15, без осадков

В пятницу, 3 апреля, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем +9…+16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +11…+16 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +10…+16 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +9…+16 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +10…+15 градусов.

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