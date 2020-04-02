ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом

ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом

Пород кошек в мире насчитывается не один десяток, и все они отличаются по характеру и внешнему виду. По статистике, самой большой популярностью пользуются кошки белого окраса. Представляем вашему вниманию 5 самых красивых белых кошечек, которые встречаются у разных пород.

Американская короткошерстная

ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом

Кошки этой породы известны своими очаровательными круглыми мордочками и гладкой блестящей шерстью. Чаще всего окрас этих кошек серый, но встречаются и питомцы белого окраса. Американские кошки очень нежные и любвеобильные. Они любят детей и при этом имеют хороший охотничий инстинкт. Храбрости и ловкости у этой породы не отнять.

Европейская короткошерстная

ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом

Представители этой породы бывают самых разных мастей, но белые кошки среди них широко распространены, особенно в скандинавских странах. Их вывели в результате спаривания британской короткошерстной и персидской пород. Эти кошки долгожители и в спокойных условиях могут прожить до 22 лет. Они не болезненные, что для их хозяев является безусловным плюсом.

Мейн-кун

ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом

Среди мейн-кунов также встречаются красавцы с белой шерстью. У них длинное тело, большая пушистая голова и очень пушистый хвост. Эти коты отличаются своим особенным голосом. Мейн-куны не просто мурчат громко на всю квартиру, а поют песни. Несмотря на свой суровый взгляд, кошки этой породы очень ласковые и мягкие.

Персидская кошка

ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом

Персидские кошки одни из самых популярных в мире. Эти красавцы имеют длинную шерстку, которая требует тщательного ухода. Их окрас может быть самый разнообразный. Белых котов среди представителей этой породы встречается довольно много. Проблемным местом у этих кошек являются глаза. Их нужно тщательно промывать каждый день, чтобы не пришлось ходить к ветеринару.

Турецкая ангора

ТОП-5 самых красивых пород кошек с белым окрасом

Эта порода кошек отличается длинным и мягким мехом, элегантностью и утонченностью. Они действительно "белые и пушистые" во всех смыслах. Эта порода была любимой у турецких султанов, и водились эти кошки практически во всех европейских королевских дворах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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