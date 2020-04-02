Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке

Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке

Мультиварка стала незаменимым атрибутом в тех семьях, где необходимо готовить каждый день, а времени на готовку катастрофически не хватает. Однако, далеко не все продукты после мультиварки останутся такими же полезными. Плита или духовка в некоторых случаях будет более уместной. Расскажем, в каких именно.

Деликатные овощи, такие как спаржа, шпинат, томаты или горошек лучше готовить в пароварке на плите, так как в мультиварке они очень быстро разварятся и потеряют свою форму. А вот картофель и морковь можете смело ставить в мультиварку и заниматься своими делами.

Курица, приготовленная в мультиварке, будет резиновой. Поэтому если вы любите сочную курочку с золотистой шкурочкой, то лучше воспользуйтесь духовкой. Если готовите курицу в мультиварке, то обязательно снимите с нее кожицу и знайте, что блюдо получится более диетическим.

Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке

Кускус и макароны вкуснее получаются на плите. Крупы развариваются и теряют свою структуру. Внешний вид блюда уж точно будет непривлекательным, к тому что кускус получится водянистым. Макароны лучше варите в кастрюле, не переваривая.

Молоко в мультиварке сворачивается, поэтому во время приготовления молочных блюд, молоко лучше добавлять в самом конце. Молочная каша на плите все равно получается намного вкуснее!

Рыба, приготовленная в мультиварке, выглядит неаппетитно, и как и курица получается резиновой. Хотя времени на приготовление уходит намного меньше. Поэтому решать вам!

Если вы хотите, чтобы мясо получилось ароматным и сочным, то перед тем, как класть его в мультиварку, обжарьте его на сковородке.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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