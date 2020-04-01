В среду в Киеве до +7 днем, ночью заморозки

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +5…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +3…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем +2…-3 градуса.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +3…+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

В среду, 1 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем +5…+7 градусов.

Осадков в столице не прогнозируют.