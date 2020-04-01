ТОП-5 самых злопамятных пород собак

Собаки преданны своим хозяевам, однако есть вещи, которые они не могут им простить. За недостаток внимания и заботы некоторые породы могут жестоко мстить людям, а те даже не сразу поймут, чем вызвано агрессивное поведение их питомца. Представляем вашему вниманию ТОП-5 пород собак, которые не прощают обид и злить которых не рекомендуется.

Хаски

Эти собаки очень упрямы и своенравны. Они плохо поддаются дрессировке и хозяину придется набраться терпения, пока хаски хоть в чем-то начнет его слушать. Обижаются представители этой породы довольно часто, по любому поводу. Что хорошо, обиды они забывают очень быстро, но следует не допустить, чтобы собака начала манипулировать вами. Когда хаски становится неуправляемой, справиться с собакой будет очень непросто.

Немецкая овчарка

Эта порода отличается не только невероятной сообразительностью, но и обидчивостью. Обладая повышенной чувствительностью, немецкие овчарки могут быть глубоко потрясены, если хозяин перестанет уделять им много внимания. Также собаки часто ревнуют людей к другим питомцам. Свое недовольство овчарка выразит непослушанием. Обижаться и пакостить представители этой породы будут до тех пор, пока обида не утихнет.

Лабрадор

Лабрадоры абсолютно не конфликтные собаки, поэтому на любое наказание реагируют очень остро. Если за плохое поведение хозяин будет обижать лабрадора, то собака может получить глубокую душевную травму и начнет мстить за это. Методы у этой собаки безобидные. Кусаться и портить вещи не в ее стиле, но вот сделать лужу в неподходящем месте — это вполне даже возможно. Берегите психику своего питомца, и он ответит вам взаимностью!

Сенбернар

Жестокость или грубость со стороны хозяев эти собаки не забывают. Не пытайтесь повысить на них голос с целью добиться послушания. В ответ на это сенбернар начнет вам мстить. Потом не удивляйтесь, что мебель в квартире будет испорчена, а обувь погрызанная. Самое интересное, что эти собаки очень хитрые, и застать их на "месте преступления" будет не так легко. Сенбернар ловко "заметет следы" и все будет выглядеть нелепой случайностью.

Бультерьер

Злопамятность и мстительность у этих бойцовских собак в крови. Если они начнут мстить, то месть будет кровавой. Бультерьеров обязательно нужно дрессировать, иначе они станут неуправляемыми. Свое недовольство эти собаки демонстрируют в тех случаях, когда хозяин с ним слишком груб. За такое собака может порвать его вещи и наделать беспорядок в доме.