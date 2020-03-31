В Украине 31 марта в среднем прогнозируется до +10, ночью заморозки

В Украине 31 марта в среднем прогнозируется до +10, ночью заморозки
Фото: sibnovosti.ru

В Киеве 31 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ночью и утром небольшой снег, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем +1…+8 градусов.

В Карпатах ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем -5…-10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем +1…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+13 градусов, в Харьковской области +3…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем в Одесской и Николаевской областях +3…+8 градусов; днем +6…+12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

Напомним, отключение отопления в Киеве может состояться уже в конце этой недели. Это произойдет, если не изменится прогноз о потеплении.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-5 пород собак, которых не нужно ежедневно выгуливатьТОП-5 пород собак, которых не нужно ежедневно выгуливать
Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020
ТОП-3 самых верных пород собакТОП-3 самых верных пород собак
Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020
ТОП-3 породы кошек для ленивых хозяевТОП-3 породы кошек для ленивых хозяев
Блок рекламы


Похожие новости
Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020
Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020
Во вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 морозаВо вторник в Киеве без осадков до +4 градусов, ночью до -6 мороза
С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордовС начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
3 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений3 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
В Украине объявили штормовое предупреждениеВ Украине объявили штормовое предупреждение
В Закарпатской области ночью произошло землетрясение магнитудой 3,0 баллаВ Закарпатской области ночью произошло землетрясение магнитудой 3,0 балла
В Украине местами потеплеет до +8В Украине местами потеплеет до +8
2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений
В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5В Киеве ночью обещают заморозки до -4 градусов, днем будет до +5
Последние новости
Подгружаем последние новости