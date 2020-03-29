Породы собак, которых нельзя держать в доме

5 пород собак, которых нельзя содержать в городских квартирах

Если вы планируете обзавестись четвероногим другом, то поберегитесь. Выбрав не ту породу, вы рискуете серьезными последствиями. 5 пород собак, которых нельзя держать в квартире.

Американский питбультерьер

Породы собак, которых нельзя держать в доме

Очень серьезная собачка, требовательна в уходе и в правильном воспитании. Неопытным собаководам-любителям стоит держаться от американского питбультерьера подальше. Милый, неуклюжий щенок при отсутствии дрессировки и уверенной руки хозяина превращается в угрозу всей семье и окружающим.

Бульмастиф

Породы собак, которых нельзя держать в доме

Надежный и выносливый сторож, если ему ежедневно не уделять максимум времени с первых дней его жизни, превратится в неуправляемое и очень своенравное животное. Дрессировкой бульмастифа должны заниматься опытные кинологи, иначе он будет опасен даже для хозяев.

Веймаранер

Породы собак, которых нельзя держать в доме

Охотничьи породы собак требуют повышенного к себе внимания, но веймаранер в особенности. Если не обеспечивать питомцу многочасовые активные прогулки, то он начнет болеть. К тому же веймаранер не уживчив с другими домашними животными, ревнив и будет громко скулить и лаять, если хозяин оставит его дома одного.

Ротвейлер

Породы собак, которых нельзя держать в доме

Ротвейлер славится способностью защитить хозяев от любой опасности. Но важно понимать, что без должного воспитания и грамотной дрессировки, ротвейлер становится источником смертельной опасности для хозяина и членов его семьи.

Сенбернар

Породы собак, которых нельзя держать в доме

Собаки этой породы очень добродушны и ласковы. Но в городской квартире сенбернару будет катастрофически не хватать места, он не выносит жару. К тому же, от них слишком много грязи, это и клочья длинной шерсти, и постоянно текущие слюни.


Шевченко Лилия, Тудей

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