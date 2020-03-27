В субботу, 28 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news898115.html]В субботу в Киеве до +15, без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news898115.html>В субботу в Киеве до +15, без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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