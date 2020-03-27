В субботу в Киеве до +15, без осадков

Ночью в столице +3…+5 градусов.

В субботу в Киеве до +15, без осадков
Фото: 24 канал

В субботу, 28 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +10…+16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

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