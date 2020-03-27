ТОП-3 самых разговорчивых пород кошек

Некоторые породы кошек мурчат и мяукают не только тогда, когда им что-то нужно от хозяев, но и тогда, когда им не хватает общения. Своим голосом животное может продемонстрировать полное удовлетворение и недовольство, беспокойство и радость. Если вы хотите стать участником неторопливых кошачьих бесед, тогда вам следует обратить внимание на породы котов, которые коммуникабельнее остальных. Тогда в вашем доме никогда не будет тихо, будьте готовы!

Сиамская порода

Коты этой породы самые общительные. Они активные, темпераментные и порой даже слишком болтливые. Их грубоватый и хрипловатый голос может иногда раздражать, однако, сиамец молчать не будет. Особенно если сиамский кот начнет что-то у вас требовать, то проще сразу ему угодить, чем слушать громкие возмущения в свой адрес. Свою привязанность к хозяину и ревность коты сиамской породы также выражают голосом.

Ориентальная порода

Эта порода — еще один интересный собеседник, который не даст вам скучать, когда вы дома. По темпераменту ориентальная кошка похожа на сиамскую. Она также очень общительная и любит быть в центре внимания. Их громкий пронзительный голос может разбудить вас даже ночью, поэтому если вы любите тишину и покой, тогда эта порода точно не для вас.

Тайская порода



Эти красивые и болтливые кошечки также относятся к семейству сиамских. Они не переносят одиночество, поэтому готовьтесь, что представители этой породы будут бегать за вами по пятам и при этом активно что-то рассказывать. Тайские кошки любят общаться больше других котов и очень скучают, когда их оставляют одних. Будьте готовы, что эта кошка будет встречать вас у двери и признаваться в своих чувствах громким мурчанием.