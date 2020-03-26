ТОП-3 самых доступных пород собак для каждой семьи

Собака требует не только времени на уход, но и финансов на содержание. Одно дело отложить какую-то сумму на покупку собаки, другое дело — ежемесячно тратить деньги ей на корм, стрижку, лекарства и т.д. Есть породы собак, которые требуют от хозяев минимальных затрат, хотя конечно все зависит от конкретного случая. Такса

Такса — одна из самых популярных пород, которые доступны каждому. Эти собаки очень веселые и игривые. В раннем возрасте такса может шкодничать и портить предметы интерьера, однако если ее часто выгуливать и давать выход энергии, то пес будет счастливым, довольным и спокойным. Зимой таксы мерзнут из-за своей короткой шерсти, поэтому будьте готовы потратиться им на одежду, либо если умеете, самим связать им теплый свитерок.

Пекинес

Этой породе собак на наряды тратиться не придется, а вот поход к парикмахеру время от времени понадобится. Длинная и пушистая шерсть пекинеса требует тщательного ухода. Сами по себе пекинесы любят очень много внимания и уважение. Даже в игре эти собаки любят, чтобы им уступали, иначе начинают злиться. В быту представители этой породы достаточно деликатные. Пекинесы не будут лезть на стол за едой, а терпеливо будут гипнотизировать хозяина взглядом. При правильном уходе собака живет достаточно долго — 18-19 лет.

Бордер-колли

Собаки этой породы считаются одними из самых умных собак в мире. Они обладают добрым и неконфликтным характером и уживаются со всеми. Завести такую собаку стоит недорого. Тратиться придется на корм, так как собака не маленьких размеров и аппетит у нее соответствующий. Если вы захотите серьезно заниматься своим питомцем, то знайте, что бордер-колли демонстрируют отличные результаты в спортивных соревнованиях.

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