В четверг, 26 марта, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news897869.html]В четверг в Киеве до +11 градусов, без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news897869.html>В четверг в Киеве до +11 градусов, без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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