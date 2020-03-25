В четверг в Киеве до +11 градусов, без осадков

Ночью в столице -1…-3 градуса.

?В четверг в Киеве до +11 градусов, без осадков
Фото: 24 канал

В четверг, 26 марта, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +10…+15 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +10…+15 градусов.

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