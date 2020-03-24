ТОП-5 пород собак, которых не нужно ежедневно выгуливать

Многие люди очень хотят завести собаку, однако из-за нехватки большого количества свободного времени переживают о том, когда же они будут гулять с питомцем. Выясняется, что есть породы собак, которых можно приучить к лотку и гулять с ними можно не каждый день. Безусловно, животное нуждается в прогулках и пробежках, но не обязательно ежедневно просыпаться на час раньше перед работой и бежать с собакой на улицу. Если вы пропустите выгул, эти собаки отнесутся к этому с пониманием.

Английский бульдог

Представители этой породы считаются диванными собаками. Они и сами могут проспать утреннюю прогулку и спокойно справят нужду на пеленку или лоток. Если на улице жарко, то английских бульдогов вообще не рекомендуется выгуливать. Поэтому если вы неактивный человек, то эта собака предназначена именно для вас. Уход за бульдогом не требует никаких дополнительных знаний, он идеально ладит с детьми и хорошо относится к другим животным.

Чау-чау

Собаки этой породы любят прогулки, но они не начнут страдать, если у владельца нет времени погулять с ними или поиграть. Чау-чау нужно давать достаточно побегать, а потом какое-то время она может находиться дома. Эта собака верна своей семье и всегда следует за хозяином, а вот к незнакомцам может относиться с опаской и агрессией. Если в дом приходят гости, то чау-чау предпочитает наблюдать за ними, не отходя от входной двери.

Бассет-хаунд

Эти собаки любят медленные прогулки, и если по каким-то причинам прогулка не состоится, то бассет-хаунд не расстроится, а будет спокойно себе отдыхать дома. Питомца не сложно приучить ходить в туалет на пеленку. Если собака много времени проводит дома, то важно следить за ее питанием. Представители этой породы склонны к ожирению, поэтому если нет движения, то количество еды нужно уменьшить. Собаки трудно поддаются дрессировке и слушаются по жизни только одного хозяина.

Бостон-терьер

Бостон-терьеры – очень компактные собаки, не требующие много места и внимания. Они полностью приспособлены к квартирной жизни и им не нужно много активности. В постоянном внимании эти собаки также не нуждаются. Достаточно выпустить ее погулять на улицу на полчасика и собаке этого будет достаточно.

Тибетский спаниель

Эта собака быстро привязывается к месту жительства и владельцу. Она отличается пытливым темпераментом, но долгих прогулок не любит. Тибетский спаниель очень домашняя собака. Он никогда не будет навязывать хозяину свое внимание, если видит, что тот занят. Но вот разлуку с ним спаниель будет переносить очень болезненно.

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