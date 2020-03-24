ТОП-3 породы кошек для ленивых хозяев

Некоторые породы кошек игривы только в маленьком возрасте, а становясь старше, лучшим занятием для них становится сон. Ленивых пород среди котов немало, поэтому если у вас спокойный темперамент и сами вы любитель большое количество времени проводить дома, тогда представленные породы котов вас точно заинтересуют. От природы у них неспешный темперамент и если давать им высыпаться, тогда все остальное время эти котики будут радовать вас своим вниманием и лаской.

Британская короткошерстная

Британцы очень ленивые коты. Им абсолютно без разницы, пропадаете вы целыми днями на работе, или лежите дома на диване. Любимое место в квартире для них — это пол. Не мешайте вашему коту отдыхать, при этом можете, проходя мимо, погладить его, но если животное не в настроение, тогда просто займитесь своими делами. Особого ухода за собой коты британцы не требуют, поэтому не бойтесь слишком много времени тратить на их уход.

Селкирк рекс

Эту породу котов можно по праву называть самой ленивой. Активным людям такая кошка точно не подойдет. Селкирк рекс может часами спать рядом с человеком, позволяя себя гладить. Коты этой породы в меру эмоциональные и никогда не будут надоедать хозяевам своим вниманием. Но если вы захотите пообщаться с питомцем, то он с радостью помурчит с вами, издавая разные смешные звуки. Семья для этой породы превыше всего.

Шартрез

Главными чертами этих кошек являются спокойствие и любовь к уединению. Сон для этих животных на самом главном месте, поэтому все остальное их не волнует. Шартрезы уважают всех членов семьи, их личное пространство и время. Поэтому если вы тоже любите побыть в одиночестве и назойливое внимание вам ни к чему, то обратите внимание на эту породу. Эти коты неконфликтные, приветливы и очень умные.