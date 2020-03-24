ТОП-3 породы кошек для ленивых хозяев

Некоторые породы кошек игривы только в маленьком возрасте, а становясь старше, лучшим занятием для них становится сон. Ленивых пород среди котов немало, поэтому если у вас спокойный темперамент и сами вы любитель большое количество времени проводить дома, тогда представленные породы котов вас точно заинтересуют. От природы у них неспешный темперамент и если давать им высыпаться, тогда все остальное время эти котики будут радовать вас своим вниманием и лаской.

Британская короткошерстная

ТОП-3 породы кошек для ленивых хозяев

Британцы очень ленивые коты. Им абсолютно без разницы, пропадаете вы целыми днями на работе, или лежите дома на диване. Любимое место в квартире для них — это пол. Не мешайте вашему коту отдыхать, при этом можете, проходя мимо, погладить его, но если животное не в настроение, тогда просто займитесь своими делами. Особого ухода за собой коты британцы не требуют, поэтому не бойтесь слишком много времени тратить на их уход.

Селкирк рекс

ТОП-3 породы кошек для ленивых хозяев

Эту породу котов можно по праву называть самой ленивой. Активным людям такая кошка точно не подойдет. Селкирк рекс может часами спать рядом с человеком, позволяя себя гладить. Коты этой породы в меру эмоциональные и никогда не будут надоедать хозяевам своим вниманием. Но если вы захотите пообщаться с питомцем, то он с радостью помурчит с вами, издавая разные смешные звуки. Семья для этой породы превыше всего.

Шартрез

ТОП-3 породы кошек для ленивых хозяев

Главными чертами этих кошек являются спокойствие и любовь к уединению. Сон для этих животных на самом главном месте, поэтому все остальное их не волнует. Шартрезы уважают всех членов семьи, их личное пространство и время. Поэтому если вы тоже любите побыть в одиночестве и назойливое внимание вам ни к чему, то обратите внимание на эту породу. Эти коты неконфликтные, приветливы и очень умные.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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