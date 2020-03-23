ТОП-3 породы кошек, которые дружат с собаками

Кошки с собаками не всегда живут в режиме войны и противостояния. Некоторые породы прекрасно ладят между собой, считая друг друга друзьями. Если вы хотите завести дома и кота, и собаку, то следует знать, какие животные точно уживутся друг с другом и не станут врагами. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 породы котов, которые спокойно относятся к собакам и готовы с ними делить свою территорию.

Абиссинская кошка

Кошки этой породы очень дружелюбные не только с человеком, но и с другими животными. Им главное не оставаться в одиночестве. Поэтому, если вы целыми днями пропадаете на работе, то можете смело заводить либо еще одну кошку, либо собаку, чтобы абиссинец не страдал от скуки. При этом, абиссинская кошка не будет терпеть, если ее границы будут нарушать. Нужно чтобы она была главной в доме, тогда кошка будет и милой, и ласковой, и дружелюбной.

Бирманская кошка

Эта порода кошек очень умная, проницательная и понимающая. По характеру бирмы очень спокойны и поэтому условия проживания для них не самое главное. Если животному уделять достаточно внимания, то кошка сможет ужиться даже с собакой, не ревнуя ее к хозяевам. Для бирманской кошки важно внимание, и если оно будет со стороны другого животного, то чем это не повод подружиться! Для собак коты этой породы могут стать отличными друзьями.

Норвежская лесная кошка

Норвежская кошка очень спокойная по темпераменту и абсолютно неконфликтная. Эта порода умеет обладать своими эмоциями и не станет выпускать когти просто так без причины. Если рядом с этой кошкой окажется собака, то она будет только рада этому и сделает все, чтобы расположить пса к себе. Свои личные границы норвежская кошка бережет, однако собаки, как правило, их уважают и хотят дружить.