ТОП-3 породы собак, которые снимают стресс и лечат от депрессии

Собаки чувствуют любые изменения в настроении и самочувствии своих хозяев, и даже если вы этого не замечаете, то не значит, что ваш питомец к вам равнодушный. Популярность в мире набирает канистерапия — реабилитация с помощью специально обученных собак. Это психотерапевтическая методика, основанная на общении человека, страдающего психическими или психосоматическими расстройствами, с определенными породами собак, которые способны снизить тревожность и побороть любой стресс.

Лабрадор

ТОП-3 породы собак, которые снимают стресс и лечат от депрессии

Собаки этой породы умеют чувствовать то, что другим собакам не под силу. От природы у них развиты эзотерические способности. Лабрадоры всегда чувствуют, если хозяин чем-то расстроен и благодаря своему высокому интеллекту могут спасти его от депрессии. Эти собаки любят обниматься, тем самым очищая ауру человека от всего негатива. Имея дома лабрадора, вы точно начнете улыбаться чаще, чем остальные. Лабрадоры отлично ладят с детьми и общение с ними помогает ребенку лучше сконцентрироваться, уменьшает его тревожность, улучшает память.

Хаски

ТОП-3 породы собак, которые снимают стресс и лечат от депрессии

В канистерапии собаки этой породы используется для лечения у людей разных психологических отклонений. Хаски хорошо ладят с детьми и способны понять их внутреннее состояние. Они могут общаться с детьми-аутистами и существует даже так называемая "хаски-терапия". Общение с этими собаками положительно влияет на развитие центральной нервной системы и люди, которые тесно общаются с хаски, реже страдают депрессиями и стрессами.

Пудель

ТОП-3 породы собак, которые снимают стресс и лечат от депрессии

Собаки этой породы энергетически сильные и могут забирать у хозяина весь негатив, отдавая ему взамен положительные эмоции. Пудели очень забавные и веселые и могут поднять настроение хозяину одним своим внешним видом. Несмотря на то, что внешне эти собаки не грозные и маленькие по размерам, с ними вы будете чувствовать себя в безопасности. О депрессиях рядом с пуделем можно забыть навсегда. Этот внимательный пес не даст вам скучать и думать о плохом.

Ранее сообщалось, какие породы собак считаются самыми тихими и практически не лают.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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