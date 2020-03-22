ТОП-5 самых тихих пород собак, которые не умеют гавкать

Собаки — очень общительные существа, но это не значит, что они всегда лаят. Есть породы, которые практически не издают никаких звуков, даже если им грозит опасность. Если вы раньше думали, что собаки на генетическом уровне приучены оповещать человека о потенциальной угрозе, то это касается не всех пород. Есть определенные питомцы, которых как раз идеально заводить для жизни в квартире, ведь соседям не придется страдать от лишнего шума и неудобств.

Басенджи

Собаки этой породы даже при большом желании не начнут лаять, потому что этот навык им не дан от природы. Другие звуковые сигналы эти собакам доступны, но не громкий лай. Поэтому окружающим на прогулке басенджи не доставят никакого страха и дискомфорта. Они могут издавать звуки, похожие на урчание, в тех случаях, когда взволнованы. Для жизни в квартире эти собаки просто идеальные. Кроме того, что они тихие, так еще представители этой породы не линяют, не вызывая аллергии у людей.

Акита-ину

Эти собаки отличаются невероятной верностью своим хозяевам. При этом акита-ину никогда не будут надоедать своим лаем, выпрашивая что-то у человека. Они относятся к людям, как к друзьям, компаньонам. И в свою очередь ожидают от человека такое же трепетное к себе отношение. Акита-ину может начать издавать какие-то звуки только в том случае, если чувствует повышенную тревогу.

Борзая

Собаки этой породы признаны самыми быстрыми в мире. При этом они не склонны к лаю, и для того, чтобы эта собака начала издавать громкие звуки, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Борзые излучают грацию и величие, при этом они нуждаются ежедневно в физических нагрузках и наличии свободного пространства и времени.

Мастиф

Эти собаки невероятно дружелюбные, и несмотря на свои внушительные размеры и грозный вид они никогда не выражают агрессии к человеку и даже не лают. В редких случаях мастифы могут показать свое недовольство, издавая эмоциональные звуки, но такое происходит крайне редко. Старайтесь лишний раз не тревожить своего питомца, и он будет мягким, ласковым и нежным.

Английский бульдог

Лай для английского бульдога не является чем-то типичным, поэтому если вы мечтаете наслаждаться тишиной в обществе верного друга, тогда эта порода именно для вас. Они могут часами спокойно и крепко спать и какие-либо звуки вы можете услышать от них не чаще раза в месяц. Эта порода идеальна для семей, где есть маленькие дети. Английский бульдог не испугает громкими звуками, да и внешне эти собаки не настолько большие и грозные, чтобы ребенок их испугался.