Ближайшие сутки в Киеве ожидается гололедица
В Киеве сегодня днем 22 марта и до конца суток 23 марта на дорогах ожидается гололедица. Это I уровень опасности, “желтый”.
Об этом
“В случае отсутствия возможности остаться дома и перейти на дистанционный режим работы, призываем киевлян быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды”, – говорится в сообщении.
Столичные власти подготовили следующие рекомендации.
Водителям:
придерживайтесь скоростного режима и дистанции, откажитесь от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Пешеходам:
ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
когда перебегают дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
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Фото: Информатор