Ближайшие сутки в Киеве ожидается гололедица

В Киеве сегодня днем 22 марта и до конца суток 23 марта на дорогах ожидается гололедица. Это I уровень опасности, “желтый”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“В случае отсутствия возможности остаться дома и перейти на дистанционный режим работы, призываем киевлян быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды”, – говорится в сообщении.

Столичные власти подготовили следующие рекомендации.

Водителям:

придерживайтесь скоростного режима и дистанции, откажитесь от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегают дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Как сообщала KV , с утра воскресенья, 22 марта, 98 единиц спецтехники коммунальных предприятий корпорации “Киевавтодор” были задействованы для превентивной обработки столичных дорог и мостов противогололедными средствами. По прогнозу синоптиков, мокрый снег будет идти в Киеве в течение дня.

Фото: Информатор