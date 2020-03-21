Топ-3 самых чистоплотных пород собак

Для любителей идеальной чистоты и для тех, кому некогда окружать питомца дополнительной заботой и уходом, тоже существуют подходящие породы собак. Хозяевам этих животных неведомы неприятный запах "псины", аллергия и повсюду валяющаяся шерсть.

Конечно, уход представителям этих пород собак необходим, но он будет минимальным и не составит никому труда. Справится даже ребенок.

Бассенджи

Бассенджи совершенно не пахнут, никто из входящих в ваш дом не заподозрит, что с вами живет собака, пока питомец сам не покажется. Псы этой породы почти не линяют, если время от времени расчесывать шерсть собаки массажной щеткой, то линька пройдет вообще незаметно.

Милые и забавные собачки с необычной внешностью – идеальный выбор для самых заядлых чистюль, у которых в доме царит музейная чистота и порядок. Шерсть у этих животных присутствует только на кончике хвоста, на голове и немного на лапах. Все тело песика "голое", а это значит, процесс линьки вообще не будет вас напрягать. Китайские хохлатые относятся к гипоаллергенным животным.

Мальтезе не линяют, но нуждаются в регулярной стрижке. Поход к зоопарикмахеру – это будет единственная забота хозяина о своем питомце. В остальном мальтезе прекрасные домашние любимцы, чистоплотные и не имеющие запаха.