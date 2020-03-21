Топ-3 самых чистоплотных пород собак
Для любителей идеальной чистоты и для тех, кому некогда окружать питомца дополнительной заботой и уходом, тоже существуют подходящие породы собак. Хозяевам этих животных неведомы неприятный запах "псины", аллергия и повсюду валяющаяся шерсть.
Конечно, уход представителям этих пород собак необходим, но он будет минимальным и не составит никому труда. Справится даже ребенок.
Бассенджи
Бассенджи совершенно не пахнут, никто из входящих в ваш дом не заподозрит, что с вами живет собака, пока питомец сам не покажется. Псы этой породы почти не линяют, если время от времени расчесывать шерсть собаки массажной щеткой, то линька пройдет вообще незаметно.
Китайская хохлатая
Милые и забавные собачки с необычной внешностью – идеальный выбор для самых заядлых чистюль, у которых в доме царит музейная чистота и порядок. Шерсть у этих животных присутствует только на кончике хвоста, на голове и немного на лапах. Все тело песика "голое", а это значит, процесс линьки вообще не будет вас напрягать. Китайские хохлатые относятся к гипоаллергенным животным.
Мальтезе
Мальтезе не линяют, но нуждаются в регулярной стрижке. Поход к зоопарикмахеру – это будет единственная забота хозяина о своем питомце. В остальном мальтезе прекрасные домашние любимцы, чистоплотные и не имеющие запаха.