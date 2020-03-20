Породы собак, которые дружат с детьми

ТОП-3 породы собак, которые станут верными друзьями для детей

Собаки — самые верные друзья человека, об этом, кажется, знают все. Но есть породы собак, которые особенно хорошо ладят с детьми, поэтому именно на них следует обратить внимание молодым родителям.

Бигль

Бигли — очень общительные собачки, которые быстро и легко устанавливают доверительные отношения с детьми. Собаки этой породы являются очень активными, поэтому детям всегда будет с кем поиграть, побегать и провести время на свежем воздухе.

Важно помнить, что бигли не любят, когда их на длительное время оставляют одних, поэтому важно уделять воспитанию и уходу за собакой немало времени.

Породы собак, которые дружат с детьми

Колли

Это очень красивые и преданные собаки, из них получаются идеальные компаньоны для всей семьи. Они очень умные и дарят своим хозяевам много тепла и любви. Однако следует отметить, что колли не переносят громких звуков, поэтому такая порода подойдет для семей с более взрослыми детьми.

Породы собак, которые дружат с детьми

Английский кокер-спаниель

Собаки этой породы очень веселые и игривые, они прекрасно уживаются в больших семьях с детьми. Также кокер-спаниель может хорошо ладить не только с детьми, но и с другими животными.

Породы собак, которые дружат с детьми


Оксана Житнюк, Тудей

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