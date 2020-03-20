Породы кошек, которые выведены недавно

Едва ли не каждый год в мире появляются новые породы домашних питомцев, в том числе и кошек. Хотите увидеть, какие лохматые красавцы были выведены буквально в последнее время? Эти животные действительно заслуживают внимания.

Котоволк

США

Каракет

Данная порода кошек с необычной шерстью и мордой получила название "ликой". В переводе с греческого это слово звучит как "оборотень" или "котоволк". Внешность ликоя – результат генетических мутаций, впервые котоволк появился на свет вв 2000-м году. Но только после многолетних стараний селекционеров ликои были признаны Международной ассоциацией.

Тойгер

О появлении на свет первого представителя этой удивительной породы ходят легенды. По одной из них, беспородная кошка, живущая на территории Московского зоопарка, родила котят от каракала. Официально разводить котят породы каракет начали в 2014-м году. Тем не менее, за последние шесть лет специалистам так и не удалось решить главную проблему размножения каракетов. Самцы этой породы почему-то рождаются бесплодными.

Самый настоящий миниатюрный тигр, подумаете вы, если увидите кошку породы тойгер. Эти животные выглядят очень эффектно. Шерсть у них мягкая и плюшевая на ощупь, яркая по окрасу. К слову, тойгер, отличается ласковым и дружелюбным характером.

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