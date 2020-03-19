ТОП-3 породы кошек, которых сложно обучить командам и приучить к лотку

Глупые и непосредственные: ТОП-3 породы кошек, которых сложно воспитывать

Некоторые породы кошек лишены высокого интеллекта и очень сложно поддаются дрессировке и воспитанию. Даже приучить к лотку этих животных будет достаточно сложно и вам понадобится много нервов и сил. Представляем вашему вниманию ТОП-3 породы котов, которые невероятно красивые, но назвать умными их не поворачивается язык.

Персидская порода

ТОП-3 породы кошек, которых сложно обучить командам и приучить к лотку

Кошки этой породы отличаются повышенной ленью и неспособностью запоминать элементарные команды. Они редко пытаются настроить коммуникацию с людьми, практически не мяукают и не откликаются на просьбы. Персидских кошек считают глупыми. Они элементарно не боятся внешней опасности и могут случайно выпасть из окна, или обжечь лапы на плите. Персы любят поиграть, но ждать от них выполнения каких-то команд не стоит. Их сообразительность намного ниже, чем у других пород.

Американская короткошерстная

ТОП-3 породы кошек, которых сложно обучить командам и приучить к лотку

Эти коты хорошо ладят с детьми и очень любят похвалу. Их даже можно обучить простым командам, если сильно постараться. Американская кошка очень активная, и будет лазить везде, где можно, обдирая мебель и разбивая все на своем пути. Объяснить животному, что так делать нельзя, будет очень сложно. Поэтому будьте готовы, что ваши обои после появления в квартире кошки этой породы не будут такими, как прежде.

Девон-рекс

ТОП-3 породы кошек, которых сложно обучить командам и приучить к лотку

Эти инопланетные на первый взгляд коты отличаются большой преданностью и имеют ласковый характер. Но при этом они абсолютно не хотят слушаться своих хозяев и не воспринимают никакие запреты. Их трудно приучить к лотку и отучить прыгать на стол. Девон-рексы обожают тащить со стола разные вкусняшки и открывать кастрюли. Поэтому не недооценивайте их баловство и непосредственность.

Ранее сообщалось, какие породы кошек любят обниматься и могут целый день провести на руках у своего хозяина.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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