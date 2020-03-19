ТОП-3 породы собак, которые являются самыми большими грязнулями

Представители пород собак, о которых речь пойдет ниже, очень милые и преданные домашние питомцы. Однако если вы решитесь их завести в своем жилище, то будьте готовы к постоянной уборке.

Бордоский дог

Ньюфаундленд

Бордоский дог – обладатель множества положительных качеств. Это крепкий и сильный пес, добродушный и преданный, обожающий маленьких детей. Единственный минус – это его слюни. Они практически постоянно капают на пол, от чего хозяину придется ежедневно убирать и вымывать квартиру

Сенбернар

"Малыш" ньюф с такой радостью набрасывается на хозяина, когда тот возвращается домой с работы, что оближет его с ног до головы. Одежду придется тут же отправить в стирку. Вдобавок, ньюфаундленд – огромный красавец с густой длинной шерстью, вычесывать ее придется постоянно, да и пылесосить не раз в неделю, а 2-3 раза в день.

Еще одни грязнули среди представителей собак – сенбернары. По возвращению с прогулки, как только ваш любимец пройдется по дому, вам придется вымыть полы и пропылесосить ковровые покрытия. Сенбернары не любят обходить лужи, а до ванной занести их на руках, как йоркширского терьера у вас точно не получится. Так что, с покупкой щенка сенбернара приобретите сразу моющий пылесос, да помощнее.

Напомним, ранее кинологи назвали 5 самых опасных пород собак, большинство из которых запрещены к разведению в мире.