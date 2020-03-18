ТОП-5 пород кошек, которые любят обниматься

Самые приветливые и любвеобильные: ТОП-5 пород кошек, которые любят обниматься

Многие породы кошек предпочитают спать весь день где-то подальше от хозяев и не высовываться без надобности. А есть породы, которые не отходят от своих хозяев ни на шаг. Для них характерна повышенная приветливость и любвеобильность. Такие кошечки и котики могут часами лежать возле вас и мурлыкать на ушко, даже когда вы занимаетесь своими делами.

Шотландская вислоухая

ТОП-5 пород кошек, которые любят обниматься

Эта дружелюбная порода кошек идеально подходит для жизни в семье с маленькими детьми. В шотландского вислоухого кота нельзя не влюбиться. Эти животные известны не только своими завитыми ушами, но и забавным поведением. Они подстраиваются под образ жизни человека, неприхотливы в содержании и практически не капризничают.

Экзотическая короткошерстная

ТОП-5 пород кошек, которые любят обниматься

Сердитое выражение мордочки экзота ничего не говорит о его настроении. На самом деле эти коты очень приветливы и любят своих хозяев всей душой. Представители этой породы любят обниматься, целоваться и очень дружелюбны как с детьми, так и со взрослыми. Для экзота в радость поиграть и побегать, но живой темперамент не мешает оставаться им нежными и ласковыми.

Бирманская порода

ТОП-5 пород кошек, которые любят обниматься

Коты этой породы очень ласковые и дружелюбные, поэтому если вы хотите завести котенка, который будет постоянно находиться с вами рядом и мурчать на ушко, то эта порода вам подойдет больше остальных. Бирманская кошка очень покорная и послушная. У нее от природы высокий уровень любопытства, она не шумная и чрезмерную активность может проявлять только в раннем возрасте.

Абиссинская порода

ТОП-5 пород кошек, которые любят обниматься

Эти кошки очень игривы, но они всегда найдут время расслабиться у вас на коленях и помурлыкать. Абиссин может часами спать рядом, обнимать вас своими лапами и дарить всю свою любовь и внимание. Коты этой породы ладят как с незнакомцами, так и с другими животными.

Рэгдолл

ТОП-5 пород кошек, которые любят обниматься

Представители этой породы будут преданно встречать вас с работы, и следовать по пятам, не упуская возможности забраться к вам на колени. Они легко поддаются дрессировке и рэгдолла даже можно научить приносить тапочки.

Ранее сообщалось, какие породы котов отличаются особой забавностью благодаря своему необычному внешнему виду.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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