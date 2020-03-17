ТОП-3 породы собак, которые не поддаются дрессировке

Не блещут умом: ТОП-3 породы собак, которым приходится повторять сто раз

Собака, безусловно, очень умное и сообразительное животное. Однако, не все породы собак настолько блещут умом, что понимают хозяина с первого слова. Некоторые питомцы очень сложно поддаются послушанию и дрессировке, и им приходится повторять по сто раз. Хозяевам этих пород нужно набраться терпения, ведь помимо высокого интеллекта у собак есть и другие сильные стороны. Представляем вашему вниманию ТОП-3 породы собак, которых считают глупыми из-за их нерасторопности.

Мастиф

ТОП-3 породы собак, которые не поддаются дрессировке

Собаки этой породы очень добродушны. Мастифы отличаются покорностью и послушанием, но у них крайне слабая концентрация внимания. Изучение даже самой простой команды у них занимает немало времени, и что досадно, всю усвоенную информацию они забывают очень быстро. Несмотря на свой грозный внешний вид, мастифы очень нежные собаки. Они порой слишком пассивны и ленивы. Собака с радостью пролежит полдня на диване, и никакие ваши уговоры сдвинуть ее с места не будут работать.

Бассет-хаунд

ТОП-3 породы собак, которые не поддаются дрессировке

Представители этой породы выглядят весьма неуклюже за счет своей грустной морды, обвисших ушей и широких лап. Бассеты были выведены для выслеживания мелкой дичи, поэтому в крови они прирожденные охотники. Во всех остальных жизненных ситуациях эти собаки безпомощны. Даже на прогулке от них нельзя отводить взгляд, так как бассет-хаунды склонны к внезапным "исчезновениям". Эти собаки очень тонко чувствуют психоэмоциональное состояние хозяина и легко под него подстраиваются. Поэтому бассет-хаунды станут для вас верными друзьями и компаньонами.

Афганская борзая

ТОП-3 породы собак, которые не поддаются дрессировке

Эти собаки не наделены высоким интеллектом. Афганские борзые очень элегантны и красивы, но заниматься их воспитанием задача не с простых. Слушать и выполнять команды эти собаки не готовы. Они лучше останутся голодными, чем будут подчиняться и делать все то, что им скажут. Свободу борзые ценят превыше всего, поэтому если маленького щенка еще есть шанс подстроить под свой ритм жизни и чему-то обучить, то взрослые особи настолько свободолюбивы, что их укротить крайне сложно.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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