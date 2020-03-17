В среду в Киеве до +10 градусов, без осадков

Ночью в столице -1…+1 градус.

В среду в Киеве до +10 градусов, без осадков
Фото: 24 канал

В среду, 18 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +8…+10 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +8…+16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, в Сумской области 0..-5 градусов, днем +6…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, в Днепропетровской области -2…-7 градусов, днем +7…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем +6…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-7 градусов, в Одесской области +2…-3 градуса, днем +7…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов.

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