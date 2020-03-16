ТОП-3 самых необычных породы кошек

ТОП-3 самых необычных породы кошек

Коты — одни из самых популярных домашних любимцев среди украинцев. И это не удивительно, ведь эти милые пушистики способны моментально поднять настроение и даже успокоить нервы.

Но некоторые породы кошек отличаются особой забавностью благодаря своему необычному внешнему виду.

Американский керл

Над созданием этой породы кошек работала сама мать-природа. Они отличаются специфическими "кудрявыми" ушами и шелковистой длинной шерстью. Такие коты — очень дружные и нетребовательные, они любят играть с игрушками и требуют собственного пространства.

ТОП-3 самых необычных породы кошек

Сфинкс

Эту породу отличить от других можно невооруженным глазом, ведь ее представители почти не имеют шерсти. Выглядят такие коты и вовсе лысыми, но на самом деле у них есть шерсть, только очень короткая и тонкая. Сфинксы — это очень умные и добрые коты.

ТОП-3 самых необычных породы кошек

Минскин

Некоторым эта порода кошек может показаться немного жуткой, но для других такие коты — одни из самых красивых в мире. Это действительно очень оригинальные кошки с идеальным сочетанием размера манчкинов и "оголенностью" сфинкса. Минскины — очень сообразительные коты, которые умеют принимать взвешенные решения.

ТОП-3 самых необычных породы кошек


Оксана Житнюк, Тудей

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