В воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусов

На Западной Украине ночью прогнозируют до 5 градусов мороза.

В воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусов

15 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем +2…+4 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +2…+4 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10, днем -1...+4 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью -2…-4 градусов, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +0…6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями,без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью-1…-6 градусов, днем +0…6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с., местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +0…-6 градусов, днем -1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с., местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градусов, днем +3…+5 градусов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве установлены новые температурные рекордыВ Киеве установлены новые температурные рекорды
В четверг в Киеве до +14, без осадковВ четверг в Киеве до +14, без осадков
С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордовС начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
В воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусовВ воскресенье в Киеве сухо, до +4 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве установлены новые температурные рекордыВ Киеве установлены новые температурные рекорды
В четверг в Киеве до +14, без осадковВ четверг в Киеве до +14, без осадков
С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордовС начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
В пятницу в Киеве до +14 градусов, без осадковВ пятницу в Киеве до +14 градусов, без осадков
3 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений3 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
В среду в Киеве потеплеет до +17, без осадковВ среду в Киеве потеплеет до +17, без осадков
В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассуВ Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу
Февраль в Киеве был на 6,7°С теплее климатической нормыФевраль в Киеве был на 6,7°С теплее климатической нормы
В субботу в Киеве до +7 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +7 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве до +5 градусов, без существенных осадковВо вторник в Киеве до +5 градусов, без существенных осадков
Последние новости
Подгружаем последние новости