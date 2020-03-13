В Киеве установлены новые температурные рекорды

С начала марта зафиксировано уже 9 температурных рекордов.

В Киеве установлены новые температурные рекорды

В Киеве продолжают устанавливать новые температурные рекорды. Так, 12 марта среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее самое высокое историческое значение 1915 года для этого дня на 0,4 градуса и составила 9,2 градусов. Об этом сообщил пресс-центр Центральной геофизической обсерватории.

Кроме того, температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован в 2008 году, на 1,3 градусов.

"Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта", - говорится в сообщении. В обсерватории подчеркнули, что по климатической норме такая температура соответствует середине апреля.

Напомним, ранее 3 марта, среднесуточная температура в Киеве составила +8,3°С. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений обсерватории. Также побит абсолютный рекорд температуры для этой даты - 3 марта после полудня температура поднялась до +14,8°С, предыдущий рекорд 1997 года был на полтора градуса ниже.

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