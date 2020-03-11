В четверг в Киеве до +14, без осадков

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

В четверг, 12 марта, в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.