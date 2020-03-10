С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов

Ночь на 10 марта стала самой теплой с 1906 года.

С начала марта в Киеве зафиксировали 7 температурных рекордов
Фото: belportal.info

С 8 по 10 марта в Киеве зафиксировали два новых температурных рекорда. В ночь на 8 марта температура не опускалась ниже +7°С, что на 2,2 градуса выше, чем в 1906 году. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории им. Борис Срезневского.

Помимо этого, ночь на 10 марта оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже +6,8 градусов, таким образом превысив предыдущий температурный рекорд для этой даты в 1914 году.

"Температура первой декады марта превышает норму на 9,5 градусов Цельсия и соответствует климатической норме первой декады апреля. С начала марта метеорологи уже зафиксировали 7 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 3 марта в Украине стало самым теплым за всю историю наблюдений. Среднесуточная температура в Киеве составила +8,3°С.

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