3 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
Предыдущий рекорд 1997 года был на 0,4°С ниже.
Во вторник, 3 марта, среднесуточная температура в Киеве составила +8,3°С.
Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.
Предыдущий рекорд 1997 года был на 0,4°С ниже.
Также побит абсолютный рекорд температуры для этой даты - 3 марта после полудня температура поднялась до +14,8°С, предыдущий рекорд 1997 года был на полтора градуса ниже.
Еще один температурный рекорд был установлен ночью в среду. Температура не опустилась ниже +4,8°С, превысив максимум 1995 года на 1,2 градуса.
Напомним, что 2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.