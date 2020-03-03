В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

В КГГА заявили, что повреждение не влияет на несущую конструкцию моста.

Фото: facebook.com/CH.Kyiv

В Киеве на мосту имени Патона произошел прорыв теплотрассы. Об этом на фейсбуке сообщил Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/CH.Kyiv

Подчеркивается, что указанное повреждение не влияет на несущую конструкцию моста. При этом Департамент не сообщал об ограничениях движения на мосту из-за данной аварии.

Похожая авария произошла на мосту Патона в сентябре 2018 года. Тогда из-за прорыва трубопровода мост на время превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало в апреле того же года.

Напомним, что мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году на мосту Патона запретили проезд грузовикам, также планируется вывести из эксплуатации крайние полосы.

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