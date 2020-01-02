Из-за аномально теплого декабря метеорологическая зима в Киеве еще не наступила

2019 год в столице стал самым теплым за 139 лет

Из-за аномально теплого декабря метеорологическая зима в Киеве еще не наступила
Фото: Андрей Слезенко

Среднегодовая температура 2019 года в Киеве составила до +10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму, и таким образом прошлый год оказался рекордно теплым с 1881 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.

"Теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6°С и который стал самым теплым за весь период наблюдений. Также ранее не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала +15°С. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2°С. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11", - отмечается в сообщении.

Самым холодным днем было было 9 января (-14,4°С), самым жарким - 13 августа, когда температура в тени достигала ровно + 35,0°С.

"Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре в Киеве ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет наблюдений.

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