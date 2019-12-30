Во вторник в Киеве до +4 градусов и небольшой мокрый снег с дождем
Ночью в столице 0 …- 2.
Во вторник, 31 декабря, в Киеве облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 0 …- 2, днем +2…+4.
Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0 …- 5, днем +1...+6.
В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха ночью -2 ...- 7, днем -2 ...- 7.
На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0 …- 5, днем +1...+6.
В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6.
На востоке Украины облачно, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6.
На юге Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6.
В Крыму облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 0 ...- 5, днем +1...+6.