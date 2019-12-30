ГосЧС предупреждает украинцев о гололеде

Средняя температура от -5 до +1 градуса.

ГосЧС предупреждает украинцев о гололеде
Фото: www.islamnews.ru

В понедельник, 30 декабря, в Украине ожидается гололед.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря на большей территории страны на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, средняя температура 30 декабря по стране составит -5…+1 градусов, осадков не прогнозируют.

Напомним, в ноябре из-за гололеда на трассе "Киев - Одесса" в Черкасской области произошло ДТП с участием 11 автомобилей. В аварию возле села Фурманка Уманского района попали пять грузовиков, пять легковых автомобилей и рейсовый автобус из Варшавы с 20 пассажирами.

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