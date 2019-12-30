ГосЧС предупреждает украинцев о гололеде

Средняя температура от -5 до +1 градуса.

В понедельник, 30 декабря, в Украине ожидается гололед.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря на большей территории страны на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, средняя температура 30 декабря по стране составит -5…+1 градусов, осадков не прогнозируют.